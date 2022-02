Nice-OM : le groupe olympien

Voici les noms des joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour la rencontre Nice-OM. L'Argentin a convoqué 21 éléments.





Le technicien marseillais a communiqué la composition de son groupe pour les retrouvailles avec les Aiglons. Konrad De La Fuente fait son retour, et Boubacar Kamara est suspendu. Quant à Bamba Dieng et Pape Gueye, ils ne sont pas encore remis de leurs émotions et manqueront aussi la rencontre. Il reste maintenant à voir si Sampaoli reconduira le schéma de jeu aperçu contre Angers, où s'il optera pour une stratégie différente.





Le groupe olympien

Gardiens : Lopez, Vanni, Mandanda

Défenseurs : Lirola, Balerdi, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba, Kolasinac

Milieux : Rongier, Gerson, Guendouzi, Targhalline

Attaquants : Luis Henrique, de la Fuente, Payet, Harit, Ünder, Milik, Bakambu.