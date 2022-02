Sampaoli donne des détails sur son management

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a évoqué ses relations avec les joueurs. Il s'est aussi exprimé sur ce qu'il attend d'Arek Milik.





Face aux médias, l'Argentin a parlé de son management et répondu indirectement aux critiques de Jordan Amavi : "Le fait d'être proche ou de m'éloigner d'un joueur dépend de son état de forme. Je ne suis pas rigide. Je peux m'éloigner si je sens qu'un joueur n'en a pas envie. Il faut tout donner sur le terrain pour représenter Marseille de la meilleure façon. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'un joueur soit au-dessus des autres", a-t-il expliqué. Il a ensuite évoqué le cas d'Arek Milik, avec qui il se montre exigeant : "Je parle souvent avec lui. S'il n'arrive pas à marquer, son rôle devient neutre. Il faut qu'il participe à toutes les actions du jeu. Je sais qu'il m'écoute et qu'il est intéressé", a-t-il ajouté.



Pour rappel, Jordan Amavi ne participera pas au match de mercredi, avec Nice. Il s'est blessé au genou et sera absent plusieurs semaines.