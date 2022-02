Milik : "J'ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant..."

Arek Milik (27 ans) est revenu sur sa période délicate, en conférence de presse. Il a indiqué avoir toujours plus travaillé pour retrouver son niveau. Il a aussi évoqué le match contre Nice et révélé n'avoir jamais envisagé de quitter l'OM.





"J'ai toujours su de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais perdu confiance en mes capacités, ce mardi. Après il est vrai que quand tu ne joues pas et que tu as le sentiment de perdre ta place tu perds aussi la confiance. J'ai toujours essayé de m'entraîner plus dur qu'avant, cela m'a redonné confiance. J'ai toujours cru en moi, fait en sorte d'être prêt. Il y a deux semaines on disait que j'étais un mauvais attaquant. J'ai marqué trois buts, on dit que je suis un bon attaquant. Tout va très vite dans le football. Je sais comment ce business fonctionne", a déclaré le joueur face aux médias.





"Je suis heureux ici"

Il s'attend à une rencontre difficile, contre l'OGC Nice : "C'est quand même le 2e contre le 3e du championnat. Le vainqueur de ce match demain aura une grosse opportunité d'atteindre la finale et de remporter la Coupe de France. C'est ce que je pense. Nous devons être bien préparés, nous savons comment ils jouent. Il n'est jamais facile de jouer à l'extérieur, mais nous sommes prêts à aller plus loin dans la compétition. Nous devons tout donner dans ce match et tout faire pour le gagner", a-t-il continué.



Il a enfin évoqué le mercato et précisé qu'il n'avait pas voulu partir : "Je n'ai jamais pensé à partir. Je ne suis pas du genre à partir parce que je ne joue pas. Je l'ai pris comme un défi. Je savais que tôt ou tard j'aurais eu l'opportunité de me montrer et de jouer. Il n'est pas toujours évident de penser ainsi, mais je m'y suis efforcé en travaillant sur moi-même, car je ne voulais pas quitter Marseille. Je suis heureux ici."



Cette saison, Milik a marqué 13 buts en 21 rencontres.