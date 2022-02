Galtier a identifié "quelques points faibles à l'OM"

Christophe Galtier a évoqué la rencontre Nice-OM de demain soir. Il n'a pas de message particulier à faire passer, considérant qu'il s'agit d'un match comme un autre. Il a en revanche indiqué que ses joueurs pratiqueraient un jeu engagé et que l'OM avait des failles.





En conférence de presse, le coach de l'OGC Nice a tenté de dépassionner le match de mercredi : "C'est avant tout un quart de finale de coupe de France. C'est à la fois un quart de finale et la réception de l'Olympique de Marseille, le 2e du Championnat et l'un des plus gros effectifs de la Ligue 1. En aucun cas je ne place le match sur l'historique de cette saison. Ce qui est passé est passé. Les gens me parlent de derby. Non : ce sera d'abord un match qui donne l'accès à une demi-finale."





"Mes joueurs vont jouer un match rythmé, sûrement engagé"

Le technicien n'a pas rancoeur vis-à-vis de l'OM, par rapport au match d'août : "Une cicatrice ? Je n'en ai pas. Personne ne doit avoir une cicatrice. De même que ce que nous avons fait le match à Troyes (1-1, le 27 octobre), je ne suis jamais entré sur ça. Je ne veux surtout pas que mes joueurs aient cette approche-là." Et il n'a aucune demande à faire au public niçois : "Je n'ai aucun message à faire passer. Mes joueurs vont jouer un match rythmé, sûrement engagé, avec beaucoup d'intensité. Mais ils seront exemplaires, comme ils le sont depuis le début de la saison. Après, les supporters, les gens qui viennent au stade doivent apprécier le fait de pouvoir revenir au stade."



Ses joueurs seront libres de chambrer, s'ils marquent : "Que je sache il n'y aura pas de supporters marseillais. J'espère qu'on aura de belles célébrations." Enfin, il affirme avoir trouvé comment battre l'équipe de Jorge Sampaoli : "Il faut évidemment être concentré sur le jeu et rien que sur le jeu. Sur la manière d'attaquer, de ressortir le ballon... On a identifié de gros points forts chez l'Olympique de Marseille, également quelques points faibles. L'environnement doit être un atout et pas un inconvénient pour nos joueurs. C'est un réel avantage de joueur à domicile."



Le dernier face à face entre Nice et l'OM a donné lieu à un match nul (1-1), en octobre.