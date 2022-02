Les supporters de l'OM n'iront pas à Nice

Sans grande surprise, les fans marseillais ne pourront assister à l'Allianz Riviera au match de Coupe de France, ce mercredi soir.





Alors que des débordements impliquant des supporters niçois avaient eu lieu dans le stade du 2e de Ligue 1, en août 2021, la préfecture des Alpes-Maritimes a pris la décision, peu surprenante, d'interdire de déplacement les fans phocéens : "La circulation et le stationnement sur la voie publique des personnes se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, ainsi que l'accès au stade Allianz à Nice, sont interdits" ce mercredi 9 février.



Les supporters niçois, qui avaient fait dégénérer le match de L1 entre Nice et l'OM en août 2021, ne pourront pas s'en prendre aux fans de l'OM lors du quart de finale de la Coupe de France, ce mercredi. Espérons qu'ils ne s'attaqueront pas non plus aux joueurs de l'OM, et à Dimitri Payet, touché par des jets de projectiles lors du premier match de la saison entre les deux équipes.