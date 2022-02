Mercato : Sarr pourrait partir du Bayern cet été

L'ancien latéral droit de l'OM trouve difficilement sa place dans le club allemand.





Alors que la presse française évoquait l'intérêt de quatre clubs pour Bouna Sarr, le journal allemand Bild en confirme deux. L'AS Roma aurait effectivement des vues sur le Sénégalais, champion d'Afrique 2022 avec son pays, tout comme le LOSC en France.



Arrivé au Bayern Munich en octobre 2020, Bouna Sarr (30 ans) est un joueur de la rotation. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le leader de la Bundesliga, et estimé à 3 millions d'euros par Transfermarkt, Bouna Sarr a disputé 10 matchs cette saison (pour 1 but), toutes compétitions confondues, et 1 seul en tant que titulaire. La CAN remportée dans la peau d'un titulaire avec le Sénégal pourrait lui apporter plus de minutes dans son club. Sinon, l'ancien Phocéen pourrait aller voir ailleurs lors du prochain mercato.