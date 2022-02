Le père de Dieng est fier de son fils

Bamba Dieng a remporté la CAN 2022 au Cameroun avec sa sélection, le Sénégal.





Interrogé par Senenews.com, Amath Dieng, le père de l'attaquant de 21 ans, a évoqué la joie de voir son fils triompher avec la sélection nationale : "J'ai un sentiment de satisfaction. Je suis très heureux aujourd'hui pour cette jeunesse, mais également pour mon fils. Bamba Dieng, c'est une fierté pour Diourbel (sa ville de naissance au Sénégal), il n'est plus Diourbelois, mon fils est sénégalais parce qu'il jouait pour la nation. Donc tout le monde doit être satisfait de sa prestation. Il ne nous appartient plus. On va organiser une journée d'accueil à Diourbel pour rendre hommage à l'équipe avec mon fils."



Bamba Dieng, champion d'Afrique au côté de Pape Gueye, va pouvoir prochainement rejouer avec l'OM. Mais pas demain, contre Nice, en Coupe de France ni, a priori, le week-end prochain face à Clermont.