Mercato : Rudi Garcia pisté en L1 ?

L'ancien entraîneur de l'OM pourrait reprendre du service en Ligue 1.





Selon les informations relayées par Foot Mercato, les Girondins de Bordeaux, qui ont mis à pied Vladimir Petkovic après la lourde défaite (5-0) de son équipe à Reims, ce week-end, auraient Rudi Garcia dans le viseur, entre autres. L'ancien coach de l'OM (2016-2019), de Lyon (2019-2021), du LOSC (2008-2013) et de l'AS Roma (2013-2016) se trouve sur la short list du club avec João Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier au LOSC, de Lucien Favre ou encore de David Guion.



Rudi Garcia, consultant sur Canal Plus, n'a plus entraîné depuis mai 2021.