Nice-OM sera arbitré par Buquet

L'OM se déplace ce mercredi en Coupe de France pour affronter les Aiglons.





Dans ce match à enjeu des quarts de finale de la Coupe de France, Ruddy Buquet a été désigné pour officier. Ce dernier sera assisté sur les ailes par Mathieu Grosbost et Guillaume Debart. Nicolas Rainville sera le quatrième arbitre, tandis que la VAR sera pilotée par Marc Bollengier et Hamid Guenaoui.



Lors du premier match de la saison de l'OM à l'Allianz Riviera, en août, des incidents majeurs avaient eu lieu, impliquant les supporters niçois, et la rencontre avait été arrêtée. Ruddy Buquet a eu l'expérience de ce type d'incident cette saison, puisqu'il officiait sur la rencontre de L1, Lyon-OM, qui n'était pas allé à son terme, en novembre dernier. Ruddy Buquet avait arbitré l'OM à deux autres reprises auparavant : contre Bordeaux au Vélodrome (2-2) à la 2e journée et face à Angers (0-0) en septembre.