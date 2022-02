Plusieurs absents importants côté Niçois

Pour son quart de finale de Coupe de France face à l'OM, Nice va devoir se passer de plusieurs joueurs importants, dont Benitez et Dolberg.





Mercredi soir, l'OM se déplace sur la pelouse de l'OGC Nice dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Les Aiglons, battus sur leur pelouse par Clermont ce week-end (0-1) devront se passer de plusieurs titulaires pour cette rencontre.



Comme nous l'indiquions ce matin, Jordan Amavi, qui souffre d'une entorse au genou, sera écarté des terrains plusieurs semaines. Mais Christophe Galtier devra également faire sans Hichem Boudaoui, suspendu ainsi que Walter Benitez et Kasper Dolberg, tous deux positifs au Covid-19. Il pourrait également être privé de Youcef Atal, sorti suite à une blessure à l'épaule contre Clermont.



Les Olympiens, qui bénéficient de deux jours de repos supplémentaires en ayant joué vendredi soir contre Angers (5-2) se présenteront avec un effectif au complet. Seul Boubacar Kamara, suspendu, ne sera pas du voyage. Les vainqueurs de la CAN (Bamba Dieng et Pape Gueye) ne seront évidemment pas de la partie et pourraient, au mieux, revenir pour le déplacement à Metz, dimanche soir. Sampaoli va-t-il maintenir son schéma en 4-4-2 à l'extérieur ? On l'espère.



La rencontre face à Nice sera à suivre à partir de 21h10 sur France 3 et Eurosport.