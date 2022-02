Ménès pense que l'arrivée de Bakambu va délivrer Milik

Pierre Ménès a donné son avis sur le triplé réalisé par Arek Milik (27 ans), lors d'OM-Angers. Il considère que le recrutement de Cédric Bakambu (30 ans) va tout changer.





Sur son site internet, le journaliste a livré son analyse de la prestation réalisée par le Polonais, face au SCO. Il pense que son association avec Cédric Bakambu va faire des étincelles : "Si vous me faites le plaisir de regarder régulièrement "Face à Pierrot", à chaque fois que vous me posez une question sur Milik, je réponds que ce n'est pas possible qu'un avant-centre finisseur ne trouve pas sa place dans un système. Quel que soit le système, un mec qui marque des buts à toute sa place. Sauf que, jusqu'ici, quand Sampaoli le faisait jouer, c'était quasi-systématiquement seul en pointe. Ce qui n'était pas très probant. Or, le fait de jouer avec Bakambu face à Angers a changé beaucoup de choses. Le Congolais a été fondamental avec son jeu sans ballon en créant de fausses pistes sur les deux premiers buts marseillais, le ballon piqué de Milik et la jolie frappe rasante de Gerson", a-t-il écrit sur Pierrotlefoot.



Cette saison, Arek Milik a quand même marqué 13 buts en 21 rencontres, toutes compétitions confondues.