Civelli a changé d'avis sur Guendouzi

Renato Civelli est impressionné par les prestations réalisées par Mattéo Guendouzi (22 ans), à l'OM. Il a révélé avoir changé d'avis à son sujet.





"Guendouzi est à l'origine du premier but, mais sur d'autres actions qui n'ont pas abouti, c'est lui qui a été au départ, ce n'est pas si courant de voir des milieux récupérer le ballon et être capables de jouer ensuite comme lui", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM dans les colonnes de La Provence. Et d'ajouter : "Je n'étais pas très fan de Mattéo Guendouzi, sa personnalité. C'était la première fois que je le voyais en live et là, il a été l'homme du match. Il a récupéré beaucoup de ballons, fait du pressing, il m'a vraiment fait changer d'avis et convaincu."



Le joueur monte en puissance dans un club dans lequel il paraît se sentir comme un poisson dans l'eau. Certainement de quoi donner quelques regrets à Arsenal et à Mikel Arteta, lesquels l'ont poussé vers la sortie, l'été dernier. Pour rappel, il est prêté à l'OM avec une option d'achat de... 11 millions d'euros.



Cette saison, Mattéo Guendouzi a pris part à 32 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a aussi marqué 3 buts et délivré 10 passes décisives.