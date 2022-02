Domenech : "Les failles défensives sont trop grosses"

Raymond Domenech a donné son avis sur le match OM-Angers (5-2) de vendredi. Il n'a (comme d'habitude) pas été conquis par le système de jeu choisi par Jorge Sampaoli.





"On peut être emballé par cette folie, ça, je suis d'accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, et c'est Angers qu'il y avait en face. On n'avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n'arrive pas à tenir un résultat. Donc ce n'est pas nouveau et c'est pour ça que ce n'est pas emballant", a déclaré l'ancien sélectionneur au micro de la chaîne L'Équipe.



Entre son attachement à Lyon, et son aversion pour l'OM et les entraîneurs étrangers, il est déjà difficile d'imaginer que Raymond Domenech donne une analyse objective sur un match de Marseille. Mais, au-delà de ça, en a-t-il la compétence ? En attendant, le club olympien est 2e du classement de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur le 4e. Il faudra maintenir cet écart, ces prochaines semaines, malgré un calendrier démentiel.