Gueye et Dieng remportent la CAN !

Pape Gueye et Bamba Dieng ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, ce dimanche. Ils ont battu l'Egypte aux penalties (0-0, 4-2).





Les deux joueurs de l'OM ne sont pas allés au Cameroun pour rien, ce début d'année. Ils ont remporté la CAN avec la sélection sénégalaise en dominant l'Egypte aux tirs au but ! Les deux Olympiens ne figuraient pas dans le onze de départ, mais ils ont fait leur entrée en seconde période (66e pour Pape Gueye, 77e pour Bamba Dieng). Bouna Sarr, ancien Olympien désormais au Bayern, était lui titulaire.



Le Sénégal a été dominateur et a frappé 13 fois au but (dont 8 cadrés), pour 57 % de possession. L'Egypte a défendu mais a eu quelques contres et est parvenu à cadrer 3 frappes (sur 7). Aux tirs au but, Bamba Dieng a inscrit le penalty décisif avec un missile sous la barre. Les deux Olympiens commencent leur carrière internationale de la plus belle des manières !