Domenech : "Ce n'est pas emballant"

Sur la chaîne l'Équipe, Raymond Domenech a jugé la prestation de l'OM "pas emballante" face à Angers ce vendredi soir (5-2). Du Domenech dans le texte.





Jamais avare de critiques envers l'OM, Raymond Domenech a encore réussi à être à contre-courant dans sa lecture du match de l'OM face à Angers. Sur le plateau de La chaîne l'Équipe, l'ancien sélectionneur des Bleus a expliqué qu'il n'avait pas été emballé par la prestation des Olympiens vendredi. "On peut être emballé par cette folie, ça je suis d'accord. Mais si on se met à la place de Marseille qui doit être le vrai candidat pour être le concurrent du PSG, non. Parce que les failles défensives sont trop grosses, et c'est Angers qu'il y avait en face. On n'avait pas une grosse équipe ou une grosse écurie. Angers prend des buts à tous les matchs et n'arrive pas à tenir un résultat. Donc ce n'est pas nouveau et c'est pour ça que ce n'est pas emballant."



Un comble pour un entraîneur qui, en plus de 15 ans de carrière, n'a jamais proposé le moindre fond de jeu.