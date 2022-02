Kamara suspendu face à Nice

Après avoir reçu un carton jaune face à Montpellier samedi dernier, Boubacar Kamara sera suspendu pour le déplacement à Nice en Coupe de France mercredi.





En plus de son excellente prestation face à Angers vendredi, Matteo Guendouzi a réussi à ne pas prendre de carton jaune durant le match et n'est donc plus sous la menace d'un match de suspension dans la mesure où il avait pris son premier avertissement à Strasbourg, il y a dix journées.



À l'inverse, Boubacar Kamara, sanctionné face à Montpellier samedi dernier, manquera le déplacement à Nice mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France.



De son côté, Bamba Dieng a purgé ses trois matchs de suspension depuis le Cameroun, mais il lui reste toujours un match de sursis.