Deux Olympiens en finale de la CAN ce soir

Si le monde du football a les yeux rivés sur le duel entre Mohammed Salah et Sadio Mané en finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, les supporters marseillais pencheront peut-être un peu plus du côté du Sénégal, où Pape Gueye et Bamba Dieng (buteur en demi-finale) seront présents.



Les Lions de la Téranga, finaliste face à l'Algérie en 2019, sont toujours à la recherche de leur premier sacre à la CAN, tandis que les Égyptiens tenteront de briguer leur 7e sacre. Cette rencontre sera à suivre sur BeIn sport 1, mais aussi en clair, sur TMC à partir de 20h pour le plus grand bonheur des amateurs de football.