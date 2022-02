Rivère a "pensé à arrêter le foot" après Nice-OM

Dans un entretien accordé à Canal + Décalé, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les incidents du dernier Nice-OM. Il a avoué avoir pensé à quitter son poste.





Après les incidents survenus durant le Nice-OM du 22 août 2021, le président de l'OGCN Nice, Jean-Pierre Rivère avait réalisé une conférence de presse lunaire, allant même jusqu'à mettre la faute sur les joueurs marseillais. Une technique reprise depuis par Jean-Michel Aulas trois mois plus tard.



Dans un entretien accordé à Canal + Décalé, le président Niçois est revenu sur cet épisode. "À aucun moment on n'avait imaginé un tel scénario. Et c'est peut-être le début d'une erreur. Je n'avais pas envie d'aller en conférence de presse, parce que je n'avais pas de recul. Mais j'y suis tout de même allé parce qu'il fallait un responsable, a expliqué le dirigeant. Je l'ai fait très maladroitement, mais je l'ai fait. Le lendemain, je me rends compte des défaillances et je vois des images que je n'avais pas vues, a-t-il poursuivi. Et là, tout s'effondre. Pendant 48 heures, je me suis posé la question d'arrêter le football. Mais quand le navire coule, on ne saute pas."