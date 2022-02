Giuly sur Milik : "Comme quoi, il faut écouter les joueurs"

Ludovic Giuly, consultant sur Amazon Prime et présent au Vélodrome vendredi soir, est revenu sur la situation d'Arek Milik.





Positionné dans un schéma à deux attaquants à sa demande, Arek Milik n'a pas tardé à rendre la confiance accordée par Jorge Sampaoli en signant un triplé face à Angers vendredi soir (5-2). Loin d'être un titulaire indiscutable jusqu'à présent, l'attaquant polonais a tout de même inscrit 13 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison.



Ludovic Giuly, présent au Stade Vélodrome pour Amazon Prime, a estimé que la discussion entre Milik et Sampaoli avait été bénéfique. "Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain. C'est vrai qu'il y a un système de jeu avec un coach qui décide, mais parfois discuter avec son entraineur pour dire qu'il avait besoin de quelqu'un à côté de lui, ça peut aider. Et lors de ce match contre Angers, il a eu raison. Quand tu as trois joueurs offensifs, ça change tout. Ils ont eu des occasions et des espaces. Milik prend la profondeur et sait bien se déplacer"