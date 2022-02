Longoria suivi par de grands clubs européens ?

D'après les informations de RMC, Pablo Longoria, parfois agacé par le mode de gouvernance du club, serait suivi par de très grands clubs européens comme le Barça et le Milan.





Depuis son arrivée à Marseille, Pablo Longoria fait des miracles avec très peu de moyens. Mais d'après les informations recueillies par RMC, le plus jeune président de l'histoire de l'OM ne serait pas toujours en accord avec le fonctionnement du club et notamment la présence de Jacques-Henri Eyraud, toujours vice-président du conseil d'administration. "Plusieurs sources très légitimes ont pourtant assuré à RMC Sport que Longoria était parfois agacé, frustré par ce mode de fonctionnement. Les plus pessimistes alertent sur le fait que Longoria est aussi passionné qu'insaisissable. Son ascension fulgurante serait suivie par d'autres clubs européens comme le Barça ou le Milan."



Il est vrai que Longoria n'est pas resté très longtemps dans les clubs où il est passé en tant que responsable du recrutement ou directeur sportif (2 ans et demi à la Juve, son record entre août 2015 - février 2018), mais son statut de président de l'Olympique de Marseille depuis seulement un an et sa cote de popularité auprès des supporters incite tout de même à l'optimisme.