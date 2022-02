Kevin Diaz, fan de Matteo Guendouzi

Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz est revenu sur la prestation de Matteo Guendouzi face à Angers. Le consultant se dit bluffé par son niveau de jeu depuis qu'il a signé à Marseille.





Seulement une demi-saison après son arrivée à l'OM, Matteo Guendouzi (22 ans) est déjà l'un des hommes de base de Jorge Sampaoli et fait l'unanimité auprès des supporters et des médias, tant par son talent que par sa combativité. Et si l'ancien Gunner n'a pas marqué vendredi dans la victoire face à Angers (5-2), il a encore livré une prestation XXL et a même donné une passe décisive à Milik sur le premier but olympien.



Sur les ondes de RMC, Kevin Diaz s'est montré dithyrambique envers le néo international. "Je ne veux pas m'enflammer sur Guendouzi parce que je le connais très bien, c'est un joueur avec un énorme potentiel et je veux qu'il continue comme ça, mais il réalise tout de même une superbe saison. Ce soir encore, c'est lui qui sonne la révolte. C'est lui qui récupère le ballon et qui fait une superbe passe dans le tempo pour Milik pour le 2-1. Je tiens à le dire : Mattéo Guendouzi a vraiment été exceptionnel avec l'OM ce soir face à Angers"