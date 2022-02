Mangani : "Je pense que le score est lourd"

Comme tous les Angevins, Thomas Mangani (34 ans) était déçu à la rencontre OM-Angers (5-2). Il pense que le score ne reflète pas le match.





"C'est frustrant. On a super bien démarré le match, on mène 2-0, après c'est une belle équipe, ils arrivent à rapidement revenir. Après, c'est surtout sur la seconde période, ils ont 100 % de réussite sur leurs contres. C'est dommage de venir au Vélodrome et de perdre comme ça. On va essayer de rectifier tout ça. Je pense que le score est lourd quand même", a déclaré le milieu de terrain au micro de Prime Vidéo.



Pour rappel, sur l'ensemble du match, l'OM a eu 59,6 % de possession du ballon. Les Marseillais ont touché 509 ballons, contre 334 pour les Angevins. Ils ont aussi frappé 18 fois, pour 8 tirs cadrés. Au classement, l'OM reprend temporairement la 2e position, avec 43 points. Nice, qui a un match en moins, est à 1 point.