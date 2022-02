Balerdi : "Milik le mérite"

Leonardo Balerdi (23 ans) a apprécié le large succès obtenu contre Angers (5-2). Il a toujours gardé confiance, bien que le SCO ait inscrit les deux premiers buts. Il se réjouit qu'Arek Milik (27 ans) ait marqué trois buts.





"À 0-2 nous sommes restés tranquilles, comme il faut le faire dans ces circonstances. Je n'ai pas douté, je savais qu'on allait revenir avec le public et les joueurs qu'on a. Angers est une bonne équipe de L1, qui a bien exploité les contres. C'est nous qui avons perdu les ballons. Ils ont eu de la réussite avec un poteau rentrant et un contre son camp (but néanmoins attribué à Nabil Bentaleb, NDLR). Moi ce qui m'intéresse c'est gagner, peu importe, comment. Évidemment c'est mieux de gagner 1-0, mais je signe pour gagner toutes les semaines 10 à 9", a confié l'Argentin. Il s'est également félicité que son partenaire Arek Milik ait retrouvé le chemin des filets : "Si je suis content pour lui ? Je crois qu'Arkadiusz a une qualité immense, même s'il a été sur le banc. C'est un coéquipier qui fait un grand travail sur le terrain. Il a eu une opportunité, il a mis trois buts et il le mérite parce qu'il s'entraîne dur."



Leonardo Balerdi n'avait plus démarré de match depuis le 9 décembre (c'était face au Lokomotiv Moscou).