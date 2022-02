Milik : "C'est assez incroyable comme soirée"

Après avoir longtemps été bloqué, Arek Milik (27 ans) a débloqué son compteur buts, en Ligue 1. Il a inscrit un triplé important, contre Angers (5-2), ce vendredi. Il a confié son soulagement, après la rencontre.





"C'est assez incroyable comme soirée. C'était même surprenant et étrange, car on ne s'attendait pas à ces premières minutes on ne s'attendait vraiment pas à être mené 2-0. Mais on a réussi à renverser ce résultat c'est donc une soirée fantastique pour nous et pour moi également avec ce triplé. Cela n'a pas été une semaine simple pour moi notamment mentalement. Ça montre que je suis de retour c'est bien. Il y a beaucoup d'attente à Marseille surtout à ce poste la. On attend toujours beaucoup de vous même quand vous ne marquez pas. Je suis très content d'avoir joué et d'avoir marqué", a déclaré le Polonais au micro de Prime Vidéo.



Arek Milik totalise désormais 4 buts en 13 apparitions en Ligue 1. Ce qui lui fait un total de 13 buts en 21 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison.