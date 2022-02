Payet a rendu visite aux Winners

Dimitri Payet (34 ans) a rendu visite aux South Winners pour les remercier du tifo déployé en tribunes, lors d'OM-Montpellier.





Le groupe de supporters avait décidé de rendre hommage au Réunionnais, lors de la réception des Héraultais. Le joueur leur a rendu visite, cette semaine, pour les en remercier. Il a publié une photo prise à cette occasion, sur les réseaux sociaux, avec un petit commentaire : "Merci." On l'y voit entouré par une trentaine de membres de l'association, dont Rachid Zeroual qui l'avait si durement critiqué, il y a un an, et a apparemment changé d'avis à son sujet.



Le groupe a aussi publié des photos, ainsi qu'un message : "Nous tenons à remercier Dimitri Payet qui a tenu à venir personnellement adresser un grand merci au groupe, et notamment aux minots, pour leur implication quant à la réalisation du tifo à son honneur, sorti lors du match OM-Montpellier. L'occasion de rappeler que l'Olympique de Marseille est une grande famille, avec des hauts et des bas, et ce sont ces bas qui nous permettent de savourer les hauts."



Pour rappel, Dimitri Payet totalise 8 buts et 9 passes décisives en 19 matchs de Ligue 1, cette saison. Son contrat court jusqu'en juin 2024.