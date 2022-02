Gautreau voit "un problème entre Sampaoli et lui-même"

Florent Gautreau voit plusieurs facettes dans Jorge Sampaoli. Il est surpris de certains de ses revirements concernant les joueurs. Il pense aussi qu'il ne les fait pas suffisamment progresser individuellement.





"Je mets un bémol sur ce qu'on avait dit en début de saison. Le recrutement était bon, car il était rapide et procurait de bons joueurs à l'OM. La preuve, c'est que l'OM réussit une bonne saison. Il a mis en place ce qu'il voulait mettre en place, globalement. Mais après, il y a quand même un problème entre Longoria et Sampaoli, ou alors entre Sampaoli et lui-même. Quand il change d'avis sur un joueur après l'avoir prolongé, quand il prend des joueurs, comme Amine Harit, mais s'il ne colle pas, pourquoi le prendre ? C'est là que je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence, et beaucoup d'incohérence dans ce que fait Sampaoli. La cohérence, on la connaît, on la voit, les joueurs y adhèrent globalement. Et puis les incohérences, elles sont individuelles. Et je ne pense pas qu'il cherche à faire progresser individuellement les joueurs. Il est là pour collectivement donner une équipe et, pourquoi pas, un titre à l'OM. Mais je pense que c'est un peu la limite du système Sampaoli. Je ne pense pas qu'il se préoccupe de ça. Et si ça ne marche pas, il arrête, le banc ou le départ", a déclaré le journaliste sur l'antenne de RMC Sport.



En quelques jours, Jorge Sampaoli a pu constater que les louanges pouvaient céder la place aux critiques. Autant le match de Lens a été convaincant, autant celui de Lyon s'est révélé décevant. Il faudra se montrer plus régulier pour espérer finir dans les trois premiers, en mai prochain.