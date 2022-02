Boissier : "Longoria est un exemple pour moi"

Ancien dirigeant de Nîmes désormais en fonction à Angers, Laurent Boissier a confié son admiration pour Pablo Longoria, le président de l'OM.





Coordinateur sportif du SCO Angers, Laurent Boissier se réjouit de venir à Marseille avec sa délégation : "Je suis heureux de venir à Marseille, chez une grosse cylindrée de Ligue 1 et dans un stade fabuleux", a-t-il indiqué à La Provence. Il a aussi salué le gros travail réalisé par Pablo Longoria, à l'OM : "C'est un exemple pour moi. Il est juste dans ses choix, il a des réseaux, il va chercher les bonnes affaires, il arrive à solidifier l'équipe. Avant lui, ce n'était pas comme ça. J'aime aussi ce qu'il fait avec les supporters. Il a compris comment ça fonctionnait à l'OM, qu'il fallait se rapprocher des Marseillais pour que l'OM redevienne ce qu'il a été et ce qu'il doit être", a-t-il poursuivi.



Pablo Longoria compose avec les casseroles laissées par ses prédécesseurs, à l'OM. On peut regretter qu'il ne dispose pas des mêmes moyens qu'eux.