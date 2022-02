OM-Angers : le groupe avec Gerson

Jorge Sampaoli a communiqué la composition du groupe qu'il a retenu pour le match OM-Angers. Gerson (24 ans), qui était en Amérique du Sud ces derniers jours, fait son retour.





Le technicien argentin peut s'appuyer sur un groupe plus fourni que face à Lyon. Sead Kolasinac et Cédric Bakambu sont qualifiés, tandis que Gerson fait son retour après avoir fait le voyage en Amérique du Sud pour la sélection brésilienne. Seuls Bamba Dieng et Pape Gueye sont absents, alors qu'ils vont disputer la finale de la CAN, dimanche.





Le groupe de l'OM

Gardiens : Pau Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Kolasinac, Peres, Alvaro, Caleta-Car, Saliba, Balerdi

Milieux : Rongier, Gerson, Guendouzi, Kamara, Targhalline

Attaquants : Luis Henrique, Bakambu, Payet, Ünder, Milik, Harit.