Jacquin : "Sampaoli est un peu têtu"

Alexandre Jacquin a vu des erreurs de coaching, lors du match Lyon-OM (2-1). Il pense que Jorge Sampaoli a trop tardé à faire ses changements et aurait dû aligner Arek Milik (27 ans).





"Sampaoli est un peu têtu. Là, ce qu'il est en train de faire à Milik, c'est un peu étonnant. (...) Sur ce match, pour moi, il y a une erreur de coaching. Les changements sont intervenus beaucoup trop tard. Luis Henrique est resté sur la pelouse trop longtemps, même si c'est le premier à être sorti. Qu'est-ce qui empêchait Sampaoli de faire sortir Lirola, qui n'a pas fait un bon match, pour faire entrer Milik ? Il aurait fait reculer Rongier, mais il ne l'a pas fait. Il a attendu la 84e minute pour faire entrer Milik. On a dans cet effectif un joueur considéré comme un très bon attaquant en Europe", a déclaré le journaliste au micro de l'émission Mercredi c'est foot.





"A croire que c'est Claude Onesta l'entraîneur de l'OM"

Et de poursuivre : "En Pologne, ils lui font une statue avec Lewandowski et chez nous à Marseille, il se retrouve sur le banc. Une fois, deux fois... Mais là, ça commence à faire beaucoup. On a vu contre Montpellier que quand il est entré, c'est lui qui a marqué. L'OM joue sans numéro 9, mais là il n'y a même pas de faux numéro 9. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de solution, on fait une passe à 10 devant la surface façon handball. A croire que c'est Claude Onesta l'entraîneur de l'OM ! Je pense que l'OM a perdu ce match à cause de ça. Payet ne peut pas tout faire."



Milik totalise 10 buts en 20 matchs, cette saison. Il éprouve néanmoins des difficultés en Ligue 1 (1 but en 12 matchs).