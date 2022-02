Sampaoli : "Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent"

Face à la presse, Jorge Sampaoli a répondu à quelques petites critiques concernant son coaching. Il ne pense pas qu'un changement de joueurs plus tôt aurait modifié le cours du match contre Lyon et estime qu'Arek Milik (27 ans) ne fait plus partie des meilleurs.





En conférence de presse, l'Argentin est revenu sur les difficultés offensives de son équipe : "L'équipe a besoin de tous les joueurs. On a besoin que tous les joueurs soient à 100%. J'ai vraiment besoin de tout le monde pour l'équipe. C'est vraiment le rendement collectif qui prime." Il a aussi expliqué pourquoi il avait tardé à faire des changements, lors du match Lyon-OM : "Il n'y a pas vraiment de raison. On ne m'aurait pas posé la question si on avait fait nul ou victoire contre Lyon. Cela dépend vraiment de ce que je vois sur le terrain, du moment. Ce n'est pas forcément le changement qui apporte la victoire ou la défaite. Ce n'est pas toujours un aspect avec une conséquence directe sur le terrain. Peut-être que j'aurais dû faire un changement défensif contre Lyon. Mais c'est toujours une décision très rapide à prendre."





"Je veux le meilleur pour l'équipe"

Sampaoli s'est également exprimé sur le statut désormais officiel de remplaçant de Milik : "Nous, entraîneurs, devons faire en sorte que l'équipe gagne. J'ai essayé différentes choses, comme Payet en numéro 9. Pour moi, Payet est un attaquant. J'essaie aussi de voir s'il vaut mieux jouer avec des ailiers ou non. (...) Ce qui est toujours important pour moi, c'est que l'OM gagne. Le plus important, ce n'est vraiment pas les noms, que ce soit Milik ou Sampaoli. Je veux le meilleur pour l'équipe. Aujourd'hui, ceux qui sont les meilleurs jouent." Il a enfin donné son sentiment sur la condition physique des nouveaux arrivants : "L'arrivée de Kolasinac est faite pour avoir plus d'options, que Luan Peres puisse souffler. Lui et Bakambu devront jouer même s'ils ne sont pas prêts à 100 %. Quand on joue tous les trois jours, on a besoin d'avoir différentes options. S'ils avaient été qualifiés, ils auraient joué contre Lyon. En plus, pour Kola, il faut ajouter la barrière de la langue. Il doit s'habituer au système et à ses partenaires."



L'OM a réalisé une grosse contre-performance, face à un Lyon affaibli. Il devra se relancer contre Angers, vendredi.