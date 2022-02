Lopez : "Cette défaite est vraiment un coup dur"

En conférence de presse, Pau Lopez (27 ans) s'est exprimé sur le revers concédé à Lyon. Il admet qu'il s'agit d'un coup dur et pense que cela permet de voir les limites actuelles de l'équipe.





Face aux médias, le gardien de but espagnol a fait part de sa déception, suite au résultat de mardi : "Cette défaite est vraiment un coup dur. On ne pensait pas perdre le match, surtout comme ça à la dernière minute. Demain est une opportunité de recommencer à lutter, pour se relever", a-t-il déclaré. Il considère que cette défaite permet de voir les défauts de l'équipe : "Cette défaite nous sert à connaître les forces et faiblesses de l'équipe. On a fait une bonne première période. On n'a pas joué comme d'habitude en seconde période, on a été plus défensifs avec peu de possession. Cela nous permet de voir où on doit s'améliorer, cette défaite doit être un apprentissage. Avec le ballon, on est toujours plus forts", a-t-il ajouté.





"C'est peut-être dû à manque d'idées ou la pression de l'adversaire"

Il ne pense pas que l'équipe phocéenne était particulièrement fatiguée : "Je ne pense pas que ce soit lié à la fatigue. On est prêts à jouer tous les trois jours. On a perdu le ballon. Quand vous le perdez, l'équipe se fatigue plus rapidement, mais ce n'est pas parce qu'elle a joué quelques jours avant. Sans le ballon, l'équipe faiblit physiquement et mentalement, c'est une réalité. C'est peut-être dû à manque d'idées ou la pression de l'adversaire. Ce qui est important, c'est d'avoir la possession pour être en maîtrise."



L'OM tentera de se rattraper contre Angers, vendredi, au stade Orange Vélodrome.