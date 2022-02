Mavididi est convaincu que Saliba va s'imposer à... Arsenal

Stephy Mavididi (23 ans), joueur du MHSC, s'est exprimé sur la situation de William Saliba (20 ans), auquel Mikel Arteta n'a jamais donné sa chance, chez les Gunners. Il est convaincu qu'il reviendra et s'imposera dans le club londonien, la saison prochaine.





"Il va marcher de nouveau dans l'équipe d'Arsenal la saison prochaine. Ce gars est un joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, haut la main. Je pense qu'il va revenir dans l'équipe d'Arsenal la saison prochaine", a déclaré l'Héraultais (propos recueillis par Goal).





"C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai affrontés"

Il se rappelle avoir été impressionné par son niveau, lors d'un face-à-face avec le Phocéen : "Quand j'ai joué contre lui l'année dernière, j'ai pensé : 'Comment se fait-il que ce gars ne joue pas à Arsenal ? Il est fort, bon avec le ballon, il lit bien le jeu. Parfois, vous sortez du terrain et vous vous dites : "bien joué, mec, respect. Le défenseur vous a suivi, il vous a battu, il vous a abandonné, vous devez dire "fair-play", ce type est un bon joueur. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que j'ai affrontés. Tout le monde peut parler de Marquinhos, Thiago Silva, Jérôme Boateng, mais il est là-haut. C'est celui qui m'a le plus surpris. Je suis aussi un fan d'Arsenal et en jouant contre Saliba, je me suis dit qu'on avait un très bon défenseur ici !", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, Saliba est prêté par Arsenal à l'OM sans option d'achat. Le club phocéen ne devrait pas disposer des moyens pour le recruter définitivement, l'été prochain.