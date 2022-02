OM-Angers : quelle affluence avec le pass vaccinal ?

L'OM table sur une affluence de 50 000 spectateurs, face à Angers, vendredi soir. 47 000 personnes ont acheté leur billet.





Le club marseillais va retrouver son public, lors de la réception du SCO Angers. Pour l'occasion, 50 000 personnes devraient garnir les travées du stade Orange Vélodrome, selon La Provence. 47 000 ont déjà acheté leur billet. L'ambiance devrait donc être au rendez-vous.



Pour rappel, le pass vaccinal est cette fois obligatoire pour assister au match. Et la nouvelle réglementation impose au public de rester assis, même en virage. Pour autant, il devrait être difficile pour les stadiers de la faire appliquer, à Marseille encore plus que dans les autres stades.



Contre Reims, le 22 décembre dernier, 55 908 spectateurs avaient pris place dans les travées de l'enceinte du boulevard Michelet. L'OM avait concédé le nul (1-1), et ça avait ensuite aussi été le cas contre Lille (1-1).