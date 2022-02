OM-Angers : compos probables, chaîne et horaire

L'OM accueille le SCO Angers, ce vendredi, pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Compos probables, horaires, chaîne de diffusion... Toutes les infos sont ici !





Après une prestation très convaincante à Lens (2-0), le club marseillais a connu un gros coup d'arrêt à Lyon (1-2), cette semaine. Une défaite difficile à digérer, alors que les Lyonnais étaient diminués. Il faudra très vite se relancer pour espérer garder le contact avec la 2e place tenue par l'OGC Nice.



Pour la réception des Angevins, Jorge Sampaoli pourra compter sur le retour de Gerson, lequel était en Amérique du Sud avec la sélection brésilienne, ces derniers jours. Il devrait aussi pouvoir s'appuyer sur ses recrues Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Konrad De La Fuente pourrait également faire son retour, tandis que Pape Gueye et Bamba Dieng sont eux retenus à la CAN. Côté angevin, Gérald Baticle devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe au complet.





OM-Angers, les compos probables

Voici la tendance concernant la composition des deux équipes. Nous publierons les formations officielles, environ une heure avant le coup d'envoi.



La compo probable de l'OM : Lopes - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Under, Bakambu - Payet.



La compo probable d'Angers : Petkovic - Mendy, Traore, Manceau - Pereira Lage, Mangani, Bentaleb, Cabot, Fulgini - Ninga, Brahimi.





Les dernières confrontations entre Angers et l'OM

L'OM s'est imposé, lors de la dernière confrontation au Vélodrome. Pour autant, les matchs sont étriqués, contre les Angevins, ces dernières saisons.



03/12/2019 : Angers 0-2 OM

25/01/2020 : OM 0-0 Angers

23/12/2020 : Angers 2-1 OM

16/05/2021 : OM 3-2 Angers

22/09/2021 : Angers 0-0 OM.





OM-Angers, c'est sur quelle chaine et à quelle heure ?

Le match OM-Angers sera diffusé vendredi sur Prime Vidéo. Le coup d'envoi est programmé pour 21h00.