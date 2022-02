Mercato : Féry confirme qu'il a tenté de recruter Mandanda

Loïc Féry, président de Lorient, a confirmé qu'il avait discuté avec Steve Mandanda (36 ans), durant le mercato hivernal. Cela n'a pas abouti.





Dans L'Équipe, Loïc Féry a confirmé les rumeurs concernant l'intérêt des Merlus pour le portier de l'OM : "On aurait bien aimé, aussi, quelqu'un de grande expérience. On a essayé Steve Mandanda et Laurent Koscielny, mais ça n'a pas pu se faire", a-t-il indiqué. Il a ensuite précisé qu'il s'agissait d'une demande de son coach, Christophe Pélissier : "Durant le mercato, avec les matches de décembre et janvier, l'entraîneur a évoqué la possibilité d'avoir un renfort à ce poste, quelqu'un d'indiscutable. Ça ne voulait pas dire qu'on le ferait, mais qu'on était à l'affût d'un gardien de réputation internationale. On a eu une discussion avec Steve Mandanda, avec Roman Bürki, mais ça n'a pu se concrétiser."



Lorient occupe pour l'instant la 19e position du classement de Ligue 1, avec 17 points obtenus en 22 journées. Et il a notamment encaissé 38 buts. L'entourage de Steve Mandanda avait informé les médias qu'un départ était "strictement impossible", cet hiver, sans révéler s'il était retenu par les dirigeants où si lui-même voulait rester à Marseille. Pour rappel, il totalise 600 matchs sous les couleurs de l'OM.