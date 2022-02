Mercato : Elmaz serait marseillais pour quatre saisons

Bartug Elmaz (18 ans) aurait validé un contrat portant sur quatre ans avec l'OM. Il a été exclu du groupe de Galatasaray par ses dirigeants.





D'après Nicolo Schira, le milieu défensif turc sera engagé jusqu'en 2026 avec l'OM, à compter de l'été prochain. En fin de contrat avec Galatasaray, il aurait bien choisi de quitter la Turquie et de signer dans le club phocéen. L'information vient confirmer la photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours : elle le montrait à l'aéroport de Marseille. Il pourrait donc évoluer avec son compatriote Cengiz Under, la saison prochaine.



Bartug Elmaz n'a pour l'instant fait que 1 apparition avec l'équipe première du club stambouliote. Et c'était face à l'OM, en Ligue Europa. La presse turque précise qu'il a été exclu du groupe de Galatasaray, suite à son accord avec les dirigeants marseillais. Il ne devrait donc pas avoir beaucoup d'occasions de côtoyer Bafétimbi Gomis, en seconde partie de saison. L'attaquant l'aurait certainement conforté dans son choix.



Le joueur devra attendre l'été prochain pour évoluer au plus haut niveau. Il devrait ensuite remplacer, au moins numériquement, Boubacar Kamara, lequel s'apprête lui à partir au terme de son engagement.