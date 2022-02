Vente OM : Manteghetti dit toute la vérité sur ses infos

Matthias Manteghetti est revenu sur l'exclusivité qu'il avait lâchée concernant la vente de l'OM, en février 2021. Il pense désormais probable que les discussions aient été abandonnées.





Interrogé par FootballClubdeMarseille, le journaliste est revenu sur son fameux scoup concernant la vente du club marseillais, il y a un an. Il assure qu'il avait alors des informations : "En mai 2020, on m'avait donné quelques informations sur une approche éventuelle de repreneurs pour l'Olympique de Marseille, beaucoup de noms me sont donnés, mais il n'y a rien de très précis. Je n'en fais pas grand-chose, même si en tant que supporter de l'OM je commence à rêver des noms de grands joueurs à floquer sur nos maillots (...) Ensuite entre octobre et décembre 2020, des infos reviennent, mais je ne creuse pas plus que cela. Et ça s'accélère en janvier, j'ai de nouvelles sources, et un soir de février 2021, le 2 ou 3, le soir d'un match à Lens, j'ai énormément d'infos qui me viennent de sources de grandes confiances. J'en parle à certains collègues et à mes supérieurs, car ils ont confiance par rapport à mes infos des années précédentes sur l'OM. Et puis vient le fameux vendredi 5 février, j'ai encore des infos le matin, et Thibaud (Vézirian) sort sa vidéo. Et la rédaction me dit d'en parler, car d'autres confirmations viennent même de journalistes qui ne sont pas dans le milieu du football. Je fais alors ce direct à Marseille pour donner mes informations, et on devait en parler toute la soirée, avec une émission spéciale. Mais 10 à 15 minutes après mon passage à l'antenne, on m'a dit que finalement on n'en parlait plus, parce que l'OM avait prévenu que tout était faux", a-t-il notamment déclaré (propos retranscrits par Foot01).





"Pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ?"

Il ne regrette pas son intervention, mais pense qu'il a bien fait de ne plus en parler par la suite : "Que ce soit vrai ou pas, j'ai probablement bien fait de ne plus en parler compte tenu du bordel que cela a provoqué. Avec Thibaud on ne s'était jamais parlé, on l'a fait en septembre dernier, lui avait beaucoup plus de sources que moi et elles sont différentes des miennes. Toutes disaient que c'était fait." Il assure enfin avoir eu de vraies infos, mais admet que l'affaire a dû capoter : "Ce n'est pas moi qui ai pris seul la responsabilité de cette annonce, on me l'a demandé. Si on sait qui est derrière cette simultanéité des infos ? Non et je ne sais pas si on le saura un jour (...) Mais je peux assurer que j'ai eu ces infos de sources qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun. Mes supérieurs ont eu aussi des confirmations de quelqu'un qui ce jour-là a eu la même info que moi. Pour nous l'information était bonne (...) La seule info qui est venue à moi ensuite, c'est Fabrice Abriel, qui m'a confirmé qu'il avait été approché par des investisseurs en 2020 pour qu'il discute avec l'OM si une reprise était possible. Il avait donc contacté l'Olympique de Marseille et on lui avait répondu qu'il y avait une négociation en cours et qu'on ne répondrait pas à sa prise de contact. Pour moi, il n'y a que deux possibilités, soit l'OM est vendu et pour X raisons que je ne connais pas, cela ne peut pas être officialisé, mais pourquoi on achèterait un club pour officialiser un an et demi plus tard ? Ou alors, c'est le plus réaliste pour moi, les négociations étaient très très très avancées et il s'est passé quelque chose qui a fait que la vente a capoté. Le truc de dire qu'ils ont acheté, j'y ai cru pendant 2-3 mois mais je n'y crois plus trop. A quoi cela servirait ? Je suis certain qu'il s'est passé quelque chose, mais quelque chose s'est passé et que la vente ne s'est pas finalisée. C'est mon ressenti", a-t-il conclu.



Frank McCourt ne paraît pour l'instant pas avoir eu l'offre qu'il attendait pour lâcher l'OM. Espérons néanmoins qu'il conserve sa motivation, ces prochains mois, et permette au club de grandir. On reste très loin de ses objectifs de succès en Ligue des Champions, mais la venue de Pablo Longoria parait avoir changé beaucoup de choses.