Di Meco milite pour la signature de Zidane au PSG

Eric Di Meco pense que le PSG doit absolument se séparer de Mauricio Pochettino pour faire venir Zinedine Zidane.





Sur les ondes de RMC, l'Avignonnais a conseillé aux dirigeants parisiens de virer l'Argentin pour le remplacer par Zinedine Zidane : "Après ce qu'il s'est passé, je pense qu'ils y réfléchissent. La Ligue des champions arrive vite et il y a du monde sur le marché. Je ne comprendrais pas qu'ils ne tentent pas le coup Zidane. Le Real arrive dans 15 jours et tu vois les matchs comme celui d'hier soir où il n'y a pas de jeu collectif... Individuellement on ne voit pas de progrès", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Que les joueurs et les dirigeants soient mis devant leurs responsabilités c'est une chose, mais depuis que Pochettino est arrivé, il n'y a pas de progrès. Je me demande même s'il ne le fait pas exprès."



La signature de l'ancien Madrilène au PSG ferait beaucoup de déçus, à Marseille. Mais Eric Di Meco ne le voit pas de la même façon. Il paraît loin le temps où il défendait les couleurs de l'OM (1980 à 1994).