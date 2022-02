CAN 2022 : Dieng et Gueye joueront la finale

Le Sénégal a obtenu son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mercredi. Il affrontera le vainqueur du match Cameroun-Egypte.





Bamba Dieng et Pape Gueye prendront part à la finale de la CAN. Le Sénégal est en effet parvenu à dominer le Burkina Faso (3-1), hier soir, avec des buts d'Abdou Diallo (70e), Idrissa Gueye (76e) et Sadio Mané (87e). Les Burkinabés avaient réduit la marque par Ibrahim Touré (81e). Ce soir, le match Cameroun-Egypte déterminera l'adversaire des Olympiens.



Les deux joueurs auront quoi qu'il advienne réalisé un très beau parcours. Ils devraient retrouver la Commanderie dans le courant de la semaine prochaine. Pape Gueye compte 5 sélections, et Bamba Dieng en totalise 4. Ils n'ont pour l'instant pas marqué, mais l'attaquant était très proche de le faire, mercredi soir.