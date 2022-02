Mercato : Emran Soglo s'est engagé avec l'OM

Comme annoncé le weekend dernier, l'OM a obtenu le renfort d'Emran Soglo (16 ans). Le joueur démarrera son aventure au centre de formation, dans les prochains jours.





Arrivé à 10 ans à Chelsea, Emran Soglo était considéré comme l'une des pépites des équipes de jeunes des Blues. Il était convoité par les plus grandes écuries, mais les recruteurs olympiens sont parvenus à le convaincre que sa place serait désormais sous la tunique olympienne. Une photo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant sa signature à l'OM. Il devrait bientôt démarrer avec les équipes du centre de formation phocéen. Il n'a pas encore évolué en professionnel, mais a été sélectionné avec l'équipe de France U17. Il ne devrait pas tarder à apparaître dans le groupe de Jorge Sampaoli.



L'opération montre que les dirigeants marseillais continuent de travailler pour sortir des jeunes cracks. Cela devrait porter ses fruits, ces prochaines saisons.





Congratulations to England Youth International Emran Soglo on signing📝 for French🇫🇷 giants @OM_English @CAABase pic.twitter.com/nCjnJaaIFO