Longoria a tenté de faire revenir Sakai au mercato

Selon les informations recueillies par La Provence, Pablo Longoria aurait tenté de faire revenir Hiroki Sakai durant le mercato d'hiver.





Transféré cet été dans le club japonais des Urawa Reds où il a disputé 18 matchs et inscrit 2 buts, Hiroki Sakai n'était pas loin de faire son retour à Marseille seulement six mois après avoir quitté le Stade Vélodrome.



En effet, La Provence nous apprend que Pablo Longoria, qui doit composer avec un encadrement de la masse salariale et une interdiction de recrutement pour les deux prochaines saisons, a tenté de faire revenir l'international Japonais. Mais si son come-back n'a pas pu aboutir avant la fin du mois de janvier, le quotidien affirme que la porte est toujours ouverte pour le prochain mercato d'été. Pour cela, il faudra que le club soit autorisé à recruter.