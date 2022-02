Alvaro aurait refusé de résilier son contrat

Pour faciliter le départ d'Alvaro Gonzalez à Bordeaux, l'OM avait proposé une résiliation de contrat au défenseur Espagnol, que ce dernier a refusé.





Décidément, l'OM aura bel et bien tout tenté pour se débarrasser d'Alvaro Gonzalez durant ce mercato d'hiver. Depuis le début de la saison, on a bien compris que le défenseur espagnol (32 ans, 6 apparitions en Ligue 1) n'entrait plus vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli, mais au vu de la volonté du club de s'en séparer, on pourrait même parler d'indésirable.



Alors que Pablo Longoria s'était entendu avec les Girondins de Bordeaux, le joueur n'avait pas souhaité rallier la Gironde, jugeant le projet sportif pas assez intéressant. Mais on apprend aujourd'hui que le club avait même accepté de résilier le contrat d'Alvaro pour qu'ils puissent s'engager à Bordeaux, où l'attendait un contrat de trois ans et demi. Une proposition refusée par l'ancien joueur de Villarreal, qui aurait fait volte-face.