Rongier : "On est payé pour ça et on doit répondre présent"

Au micro d'Amazon Prime à l'issue de la rencontre, Valentin Rongier n'a pas cherché d'excuses après la défaite sur la pelouse du Groupama Stadium (2-1).





"Comment l'expliquer ? Par beaucoup de choses. Il y a eu un ajustement tactique de la part des Lyonnais, on n'a pas réussi à nous adapter, on a été en difficulté et on a trop reculé. On est très déçu. On a travaillé sérieusement depuis le début de la saison, il ne faut pas tout oublier sur un match. Même si on aurait dû et pu mieux faire. Il y a eu des manquements. De la fatigue après le match de samedi ? Ce n'est pas une excuse ! On est des professionnels, on est payé pour ça et on se doit de répondre présent"



L'OM devra se reprendre dès vendredi face à Angers au Vélodrome (21h) en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, sous peine de voir ses poursuivants se rapprocher encore un peu plus au classement.