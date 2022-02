Lyon-OM : les notes des médias

Les médias n'ont bien sûr pas été très tendres avec les Marseillais, après Lyon-OM (2-1).





Luan Peres et Luis Henrique ont écopé des notes les plus basses. Le coaching de Jorge Sampaoli a également été pointé du doigt. Mattéo Guendouzi a lui obtenu les meilleures notes sur l'ensemble des médias.





Le onze de départ : Lopez (5) - Lirola (5), Saliba (5), Caleta-Car (5), Peres (3) - Kamara (5) - Under (4), Guendouzi (6), Rongier (4), Henrique (3) - Payet (4).

Le coach : Sampaoli (4).

L'arbitre : Bastien (6).





Le onze de départ : Lopez (4,3) - Lirola (3,3), Saliba (5), Caleta-Car (3,7), Peres (3,3) - Kamara (5) - Under (4,3), Guendouzi (6), Rongier (4,7), Henrique (2) - Payet (5).

Le coach : Sampaoli (3).

L'arbitre : Bastien (5).





Le onze de départ : Lopez (6,3) - Lirola (6,4), Saliba (6,6), Caleta-Car (5,8), Peres (6,3) - Kamara (6,6) - Under (6,5), Guendouzi (7), Rongier (6,7), Henrique (6,2) - Payet (6,9).

Les remplaçants : Milik (5,9), Harit (5,9).





Le onze de départ : Lopez (6) - Lirola (5), Saliba (5), Caleta-Car (5), Peres (4) - Kamara (6) - Under (4), Guendouzi (6), Rongier (5), Henrique (4) - Payet (5).