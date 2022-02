Mercato : Longoria s'était renseigné sur Bailly et Pépé

Pablo Longoria était à l'affût des opportunités, cet hiver. Il aurait notamment contacté Manchester United et Arsenal pour Eric Bailly (27 ans) et Nicolas Pépé (26 ans).





Selon les renseignements recueillis par L'Équipe, le président de l'OM n'est pas resté inactif, en dehors des signatures de Cédric Bakambu (libre) et de Sead Kolasinac (Arsenal). Il aurait notamment sondé Manchester United concernant la situation d'Eric Bailly, lequel manque de temps de jeu, cette saison. On peut supposer que le défenseur aurait pu être recruté en cas de départ d'un ou deux éléments tels que Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2024. Le patron olympien se serait aussi renseigné sur Nicolas Pépé, lequel reste très souvent sur le banc de touche, avec les Gunners. Mais comme le Mancunien, il est finalement resté dans son club. Il a aussi un engagement avec Arsenal qui court jusqu'en juin 2024.



On peut supposer que Pablo Longoria va désormais plancher sur le marché des transferts estival. Ce dernier sera toutefois conditionné par l'appel réalisé par le club auprès du TAS, dans le dossier de Pape Gueye. La FIFA avait en effet prononcé une interdiction de recrutement pour les deux prochains mercatos, avant que l'appel ne la suspende.