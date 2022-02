Pau Lopez : "Il faut apprendre de ce match"

Pau Lopez (27 ans) a fait part de sa déception, après la contre-performance réalisée par l'OM sur le terrain de Lyon. Comme son entraîneur, Jorge Sampaoli, il pense que l'équipe était taillée pour l'attaque et qu'elle a éprouvé des difficultés lorsqu'elle a été dominée.





"Je crois qu'on a vu deux Marseille ce soir. Un dans la première période, puis un autre qui a défendu. On a fait ce qu'on a pu, mais c'est compliqué contre des joueurs de ce niveau. Il faut apprendre de ce match", a analysé le portier espagnol. Et de poursuivre : "Marseille est une équipe taillée pour attaquer, c'est plus compliqué quand on joue à l'entrée de notre surface. Avec des joueurs de ce niveau en face, il faut faire attention", a déclaré le gardien marseillais Pau Lopez au micro de Prime Video.



L'OM restait sur plusieurs clean sheets consécutifs à l'extérieur. On peut regretter que la série ait pris fin contre un rival. Pour autant, il s'agit bien de se servir de ce match pour comprendre et corriger ce qui peut l'être.