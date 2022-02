Lirola : "Lyon nous a un peu marché dessus"

Pol Lirola a confié sa déception, en zone mixte, après le match. Il admet un peu de fatigue et refuse de tout remettre en question.





"Lyon nous a un peu marché dessus c'est vrai en seconde période. Nous étions peut-être un peu fatigués mais cela ne doit certainement pas être une excuse. Ils ont eu des occasions et ils ont marqué. Nous avons payé nos erreurs. Nous maîtrisons de mieux en mieux le système que préconise l'entraîneur. Aujourd'hui, nous avons eu un petit coup de mou mais nous allons continuer sur ce chemin. Il ne faut pas non plus oublier que nous livrons une grande saison et on va tenter d'aller de plus en plus loin", a déclaré l'Espagnol.



L'OM avait livré un match quasi-parfait, à Lens. Mais comme souvent après de bonnes performances (et les louanges qui s'en suivent), il n'est pas parvenu à enchaîner. Il a ainsi manqué une occasion de revenir sur Nice, au classement de Ligue 1. Rien n'est acquis et il devra absolument se relancer contre Angers, vendredi.