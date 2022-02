Sampaoli : "On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps"

Jorge Sampaoli a donné son analyse du match Lyon-OM (2-1). Il regrette que ses joueurs aient laissé le ballon aux Lyonnais, après la pause.





"On a arreté de jouer en deuxième MT, on s'est contenté de notre avantage et on l'a payé... On a permis à Lyon d'avancer sur le terrain. Quand on a une équipe bâtie pour jouer et qu'on ne joue pas, c'est difficile", a estimé le coach argentin face aux médias. Et d'ajouter : "On n'a pas eu le contrôle du jeu, on a défendu sans ballon et ça a été dur pour nous."





"On a eu l'occasion de mettre le 2 à 0"

Le changement de tactique opéré par l'OL a fait la différence, il n'a pas su y réagir : "Lyon a fait ce changement en passant à quatre derrière et en mettant plus de monde au milieu de terrain. Ils ont pris le contrôle du match avec le ballon et nous, nous ne l'avions plus. Malgré tout, on a eu l'occasion de mettre le 2 à 0, et si on avait réussi avec notamment des situations où Luis Henrique aurait pu mieux négocier, les analyses seraient totalement différentes. Mais j'insiste : c'est la défaillance de notre équipe qui explique cette défaite." Il ne pense pas que la présence d'un vrai avant-centre aurait changé la donne : "Je joue sans véritable 9, car je crois que l'équipe fonctionne mieux comme ça, avec Payet dans cette position. Ce n'est pas qu'on joue sans 9, on joue avec un 9 différent. Je ne crois pas qu'on aurait mieux joué avec plus d'attaquants aujourd'hui. On a perdu parce qu'on n'a pas joué."



L'OM a pris un gros coup sur la tête, ce mardi. Il faudra se relancer face à Angers, au stade Orange Vélodrome, vendredi.