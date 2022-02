Bosz : "Dembélé était malade, et aujourd'hui il ne l'était plus"

En conférence de presse, Peter Bosz a expliqué pourquoi Ousmane Dembélé avait pris part au match Lyon-OM (2-1), bien qu'il ait été positif à la Covid-19. Il a aussi donné son sentiment sur ce qui a fait la différence, en deuxième période.





"Je pense qu'on a bien joué en deuxième mi-temps, même avant que Moussa ne rentre. En première période on n'a pas vraiment mis de pressing à l'OM, on l'a fait en deuxième, et avec l'entrée d'un vrai attaquant comme Moussa, c'est encore mieux", a confié le technicien néerlandais après la rencontre. Et d'ajouter : "Il était malade, et aujourd'hui, en fin d'après-midi, il ne l'était plus. Je n'ai pas commencé avec lui car il ne s'est pas entrainé avec le groupe hier. Il était sur le banc, prêt à aider l'équipe."





"Les fragiliser avec les courses dans le dos de leur défense, c'était la clé du match"

L'entraîneur lyonnais a aussi donné son sentiment sur le changement de visage de son équipe, en deuxième période : "La première mi-temps était complètement différente, le pressing avec un gardien adverse qui montait très haut entre ses deux défenseurs centraux, c'était difficile à gérer pour nous. On a changé ça, en montant Malo (Gusto) comme ailier droit, et à mon avis, on a même davantage joué en 4-3-3. Ce que j'ai dit à la mi-temps ? On a déjà essayé de les fragiliser avec les courses dans le dos de leur défense, c'était la clé du match. Mais c'était difficile d'avoir le ballon avec la position de leur gardien. On n'a pas vraiment mis le pressing sur eux, tout a changé quand on a mis plus de monde au milieu et deux joueurs qui venaient presser sur les défenseurs centraux marseillais."



L'OM n'a pas été à la hauteur, mardi. Si les Lyonnais ont tout fait pour éviter la date du 1er février, il ne faut pas oublier qu'ils n'avaient pas joué depuis 11 jours, tandis que l'OM avait joué 3 jours avant. Cela a certainement aussi pesé, en deuxième période.