Lyon-OM : les compositions officielles

Lyon et Marseille se retrouvent pour rejouer, à huis clos, le match de la 14ème journée arrêté au bout de 3 minutes, qui a tant fait parler. Voici les compositions officielles des deux équipes.





Plus de deux mois après le report du match, Lyonnais et Marseillais se retrouvent ce soir au Groupama Stadium et devraient pouvoir disputer plus de trois minutes de jeu cette fois-ci, puisque la rencontre se joue à huis clos. Comme nous l'avons entendu à de (trop) nombreuses reprises, Lyon compte pas mal d'absents alors que Jorge Sampaoli devra se passer de ses nouvelles recrues (Bakambu et Kolasinac) alors que Bamba Dieng et Pape Gueye sont toujours à la CAN.



La compo officielle de l'OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres - Kamara, Guendouzi, Rongier - Luis Henrique, Ünder, Payet.



La compo officielle de Lyon : Lopes - Dubois, Boateng, Lukeba, Gusto, Henrique - Mendes, Caqueret, Emerson - Shaqiri, Cherki



La rencontre est à suivre sur Amazon Prime à partir de 21h.